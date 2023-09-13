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ВСУ продвигаются к Донецкому аэропорту: Гетьман ответил, чем поможет освобождение Опытного

Яна Ставская
13 сентября 2023, 19:19 обновлено 13 сентября, 19:19
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Опытное было частично освобождено 11 сентября. По состоянию на 12 сентября в населенном пункте продолжалась плановая работа ВСУ. Ситуация там динамична.
донецкий аэропорт
ВСУ все ближе к Донецкому аэропорту / Коллаж Главреда. Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Фонд "Вернись живым"

Когда ВСУ полностью освободят Опытное, этот населенный пункт станет передовым краем для дальнейшего наступления украинских военных в Донецкой области.

В эфире FREEDOM военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что дальше за Опытным идет Донецкий аэропорт. Освобождение этого участка фронта будет иметь как военное, так и психологическое значение.

На вопрос, будут ли ВСУ ввязываться в лобовые атаки самого Донецка, аналитик отреагировал со скептицизмом.

"Лобовых атак мы не будет производить. Это доказывают бои в Бахмуте. Где мы берем город под огневый контроль и постепенно выдавливаем противника, неся минимальные потери. Важно военное и психологическое значение - возвращение в аэропорт, где мы так давно держали оборону 242 дня в почти полном окружении", - объяснил Гетьман.

Опытное, по его словам, будет передовым краем наступательной операции ВСУ.

"На болотах будет вой страшный", - считает Гетьман.

При этом аналитик подчеркнул, что в настоящее время, из-за нехватки ресурсов, оккупанты вынуждены перебрасывать войска с одного на другой участок фронта.

"Россияне перемещают свои войска вдоль линии фронта, чтобы остановить где-то наши наступательные действия. Это говорит только об одном - у них нет резервов в глубине РФ. В каком-то месте они временно, естественно, могут усилить оборону, в другом - они могут ослабить", - высказался Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман

Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Освобождение Опытного

11 сентября в Минобороны подтвердили освобождение ВСУ части Опытного возле Авдеевки. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждал также ресурс Deep State.

Кроме того, украинские военные продолжили продвижение к югу от села Работино в Запорожской области, а также возле села Клещиевка вблизи Бахмута Донецкой области.

По состоянию на 12 сентября, по словам спикера войск "Таврия" Александра Штупуна, в Опытном Донецкой области продолжалась плановая боевая работа, и тактическая обстановка там является достаточно динамичной.

В районе Авдеевки вражеские силы пытались выбиться к северу от города, однако эти попытки были неудачными.

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