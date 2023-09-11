Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работиного и Клещиевки – ISW

Защитники Украины продвинулись вперед возле двух населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

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Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работиного и Клещиевки/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные 10 сентября продолжили продвижение к югу от села Работино в Запорожской области, а также возле села Клещиевка вблизи Бахмута Донецкой области.

Согласно геолокационным кадрам, которые были опубликованы в воскресенье, 10 сентября, защитники Украины продвинулись на восток от села Новопрокоповка в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун сообщал, что украинские воины продолжают продвигаться в районе Работиного, и что они освободили от оккупантов на этом направлении еще 1,5 квадратных километра территории.

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Также в ISW напомнили, что спикер Генштаба Украины и восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал об успехах украинских войск возле Клещиевки в Донецкой области.

В то же время защитники Украины вытеснили российских оккупантов из района на бахмутском направлении. Таких успехов достигли бойцы 2-й механизированного батальона 3-й десантно-штурмовой бригады, о чем они сообщили 9 сентября, говорят в ISW.

Российская оккупационная армия также пыталась 10 сентября проводить наступление у Бахмута, но такие попытки захватчиков оказались неуспешными.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном Донецкой области. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов, рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного на Запорожье. Вместе с побратимами Сенцов взял очередную вершину на Запорожском направлении. Однако среди его товарищей есть погибшие и много раненых.

Напомним, ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее данным, у украинских защитников есть определенные закрепления на Левобережье.

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