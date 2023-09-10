"Очередная позиция взята": Сенцов рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного

Вместе с собратьями Сенцов взял очередную вершину на Запорожском направлении. Однако среди его товарищей есть погибшие и много раненых.

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Сенцов рассказал о сверхтяжелых боях возле Работиного / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, Facebook Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает нашу страну от российских оккупантов, рассказал о сложной ситуации на фронте.

Как отметил Сенцов в Facebook, вместе с собратьями он взял очередную вершину на Запорожском направлении. Однако среди его товарищей есть погибшие и много раненых. А сам он получил легкую контузию. Однако, по словам Сенцова, госпитализироваться нет нужды.

"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это трудное время. Очередная позиция взята. К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Много раненых: обломки и пулевые. Мне повезло – легкая контузия и вновь надрыв перепонки. Госпитализироваться нет необходимости, еще много работы, и не только под Работино", - написал украинский режиссер. видео дня

Он отметил, что каждый бой всегда кажется более сложным, чем предыдущий, однако этот был сверхтяжелым. И в память о нем у него осталась пуля, застрявшая в его бронежилете.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Недавно в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на нескольких направлениях. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и укрепляют позиции в этом районе.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

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