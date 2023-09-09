'Россию никто не будет спрашивать': в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

После освобождения Крыма Черное море станет безопасным, говорит Вадим Скибицкий.

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В ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма / Коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Все предыдущие инициативы по безопасности Черного моря, в том числе те, которые исходили от государств-членов НАТО, ранее замедлялись из-за фактора "а что скажет Россия?". Однако теперь необязательно задавать такие вопросы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует пресс-служба ГУР.

"Настало время, когда спрашивать Россию нет необходимости – она агрессор, она реально пират в Черном море, она препятствует нормальному гражданскому судоходству. Из-за этого здесь необходима единая позиция заинтересованных стран, стран региона, стран НАТО, стран, которые могут дать гарантии безопасности в Черном море, в частности США и Великобритания. Турция должна сказать свое слово", - отметил Скибицкий.

Скибицкий также напомнил, что страна-агрессор Россия оккупировала украинский Крым с целью господства в Черном море, а также проекции силы на Средиземноморье.

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"И оккупация, и наращивание военного потенциала в Крыму были осуществлены по двум причинам. Первая – это полное господство в Черном море, а вторая – это проекция силы на Средиземноморье: та же Сирия, та же самая Африка и выход в Атлантический океан", - отметил он.

Представитель ГУР уточнил, что доминирование агрессора в воздушном пространстве Черного моря и российские береговые ракетные комплексы являются угрозой не только для военного, но и для гражданского судоходства. Поэтому все заинтересованные государства должны искать эффективные пути нейтрализации российской военной силы в регионе.

Полную же безопасность Черного моря гарантирует лишь освобождение Крыма от российских оккупантов.

"Поверьте, когда мы вернем наш Крым, Черное море станет безопасным – это однозначно", - подчеркнул Скибицкий.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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