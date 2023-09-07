УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Россия получит парочку обидных пинков": Невзоров рассказал о параде позора в РФ

Алина Дембицкая
7 сентября 2023, 21:30 обновлено 7 сентября, 21:30
54
"Интерпол" устал от вымогательства РФ, а также необходимости как-то реагировать на запросы кремлевской диктатуры и от хамства в адрес МУС, говорит Невзоров.
Владимир Путин, Александр Невзоров
Невзоров рассказал о параде позора в РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Невзоров

В ближайшее время страна-агрессор Россия получит несколько обидных пинков. РФ ждут удары от "Интерпола", генпрокуратуры США и мировых фармакологических концернов. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале.

Как отметил Невзоров, "Интерпол" устал от вечного российского вымогательства, а также необходимости как-то реагировать на запросы кремлевской диктатуры и от хамства в адрес МУС. Российский журналист считает, что вопрос с изгнанием России из большой системы "Интерпола", вероятно, будет решен.

"Погонят путинских клевретов и из банковских систем США, аннулировав "священность вкладов". Парад позора откроет православный "олигарх" Малофеев, миллионы долларов которого будут переданы Украине на "нужды воинов ВСУ". За ним будут другие "псы Кремля", которые опрометчиво расположили деньги в американских банках", - сказал оппозиционер.

видео дня

Кроме того, по словам Невзорова, фармакологические концерны сворачивают свое сотрудничество с Россией и свое присутствие на ее территориях. Этот отход начался еще полтора года назад, но сейчас он набрал силы и обороты.

"На данный момент российские аптеки и больницы потеряли пятую часть важнейших препаратов. Несколько жалких таблеточных заводиков РФ, разумеется компенсировать потери не в состоянии. В течение следующего года ожидается выход еще примерно 80-100 наименований популярных западных лекарств. Впрочем, России всех этих проблем явно недостаточно. Еще один пинок она решила дать себе сама, оставив ЮНЕСКО", - отметил Невзоров.

Как сообщал Главред, в путинской России суд "выписал" Невзорову восемь лет за "фейки" о русской армии. Кроме того, суд запретил Невзорову администрировать интернет-порталы сроком на четыре года.

Также ранее российский журналист Александр Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина. Он считает, что президент РФ Владимир Путин непригоден в профессиональном плане, поскольку является абсолютно недальновидным человеком и не любит углубляться в детали.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Александр Невзоров война России и Украины
Реклама

Главное за день

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

21:17 Украина
ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:46 Украина
Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:48 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:30

"Россия получит парочку обидных пинков": Невзоров рассказал о параде позора в РФ

21:17

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

20:45

"Микояновская колбаса": Стилист жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты

20:40

В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцевВидео

20:14

Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
20:09

Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей

19:57

"Миссис" из Херсона держалась за ручки с россиянкой на международном конкурсе

19:53

Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

19:45

"Эффективность будет выше": генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

Реклама
19:22

"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

18:50

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

18:47

Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

18:46

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:40

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

18:14

Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и "русского мира"

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

17:48

Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

17:48

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:21

Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

17:14

Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

Реклама
17:14

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантамиВидео

17:12

83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

16:54

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

Реклама
13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять