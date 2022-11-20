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"Невежественный болван": Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина

20 ноября 2022, 03:45

По мнению Невзорова, у Путина нет стратегического мышления, "он не видит того, что расположено на расстоянии нескольких миллиметров от него".

'Невежественный болван': Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина
Невзоров назвал Путина профнепригодным / Radiokp

Российский журналист Александр Невзоров, выступающий против войны в Украине, считает, что президент РФ Владимир Путин непригоден в профессиональном плане, поскольку является абсолютно недальновидным человеком и не любит углубляться в детали.

Такое мнение Невзоров высказал в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Путин профнепригоден... У любого президента первейшей обязанностью является потребность предвидеть последствия своих поступков. Путин совсем лишен этой способности, он действительно не видит, не понимает последствий того, что он делает", - сказал российский журналист.

По мнению Невзорова, у Путина нет стратегического мышления, "он не видит того, что расположено на расстоянии нескольких миллиметров от него". Следовательно, считает журналист, российский президент "не способен к многоходовкам".

По словам публициста, российский диктатор "невежественный болван", который не умеет пользоваться даже своим аппаратом. Зато у Путина есть около 300 консультантов в различных сферах.

"Это якобы самый серьезный в истории мира государственный аппарат, который должен был бы поставлять ему данные, но он и сам ничего не знает и, судя по всему, не способен слушать и воспринимать. Он абсолютно слепой", - резюмировал Невзоров.

Напомним, ранее Александр Невзоров прокомментировал решение кремлевского диктатора Владимира Путина ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины. Как отметил Невзоров, Путин - это "существо, которое не имеет никакого представления о том, как расхлебывать ту кровавую кашу, которую она заварила под влиянием галлюцинаций и наглости".

Также ранее Невзоров обратил внимание сети на то, что российский диктатор Владимир Путин и его приспешники копируют действия лидера нацистов Адольфа Гитлера. Так, россияне вводят на оккупированных территориях "свой" язык и возводят памятники ‒ как много лет назад это делали нацисты.

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Владимир Путин Александр Невзоров война России и Украины
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