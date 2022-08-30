Делают как нацисты: Невзоров подметил интересный нюанс в действиях путинских оккупантов в Украине

Невзоров подметил интересный нюанс в действиях путинских оккупантов в Украине / https://ua.depositphotos.com/ и Instagram

Известный российский публицист и оппозиционер Александр Невзоров, который с самого начала военного вторжения в РФ открыто поддерживает Украину и даже получил украинский паспорт, обратил внимание Сети на то, что русский диктатор Владимир Путин и его приспешники копируют действия лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Русские вводят на оккупированных территориях "свой" язык и возводят памятники ‒ как много лет назад это делали нацисты. Невзоров также опубликовал фото фрески в православной церкви Святой Троицы (1943 год) с изображением солдат Третьего Рейха. Где именно она находится либо другие подробности, ведущий не сообщил.

"Нет, ну точно их "спецоперацией" рулят фанаты Третьего Рейха и дядюшки Адольфа. В наглой расстановке "своих" памятников на оккупированых территориях, назойливом и быстром введении "своего" языка – путинизм скрупулезно копирует гитлеризм. Гитлеровцы, захватив какую-либо область, сразу принимались переписывать в местных церквях фрески и иконы, впендюривая туда свою символику. Иногда живописцев везли из Германии, чаще использовали перепуганных местных богомазов, которые под страхом расстрела готовы были на все.Попы, понюхав стволы немецких автоматов, тут же благословляли и освящали эти новации", – рассказал Невзоров.

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Напомним, несколько дней Антон Геращенко - экс-нардеп, а ныне советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.

6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получил гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

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