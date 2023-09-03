Есть ли у ВСУ шанс прорваться на юге во время осенних дождей: эксперт дал четкий ответ

Несмотря на разочарование некоторых союзников из-за медленного контрнаступления, ВСУ могут прорвать оборону россиян на юге.

https://glavred.info/ukraine/est-li-u-vsu-shans-prorvatsya-na-yuge-vo-vremya-osennih-dozhdey-ekspert-dal-chetkiy-otvet-10497946.html Ссылка скопирована

Есть ли у ВСУ шанс прорваться на юге? / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге может быть успешным даже во время осенне-зимнего периода, ведь на указанной территории круглый год благоприятные погодные условия. Об этом рассказал сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков изданию The Financial Times.

"Поскольку большая часть почвы на юге Украины остается твердой даже во время дождя, украинские войска все равно смогут маневрировать зимой. Время необязательно является ограничивающим фактором, как считают некоторые люди", - отметил Белесков.

По его словам, несмотря на разочарование некоторых союзников из-за медленного контрнаступления, это преимущество является ключом к небольшим, но значимым достижениям на юге. При этом защитники смогут сохранить солдат личного состава.

видео дня

"Песчаная почва южной Запорожской области контрастирует с богатыми черноземами, которые превращают большую часть остальной Украины в топкую трясину во время дождливых осенних месяцев", - подчеркнул Белесков.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно быстрее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ двигаются вперед.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.