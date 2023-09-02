У россиян бешеные потери: ВСУ мощно 'насыпали' оккупантам на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

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ВСУ мощно "насыпали" оккупантам / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШб, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска за минувшие сутки потеряли на Таврическом направлении 289 человек личного состава и 32 единицы военной техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Как отметил Тарнавский, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 289 человек (безвозвратные – 77, раненые – 208, плен – 4)", - написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

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По данным командующего, за сутки уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БПЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн. Так, бойцы подразделения CODE 9.2. одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.

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