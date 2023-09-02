УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении

Алина Дембицкая
2 сентября 2023, 20:36 обновлено 2 сентября, 20:36
66
Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.
У россиян бешеные потери: ВСУ мощно 'насыпали' оккупантам на Таврическом направлении
ВСУ мощно "насыпали" оккупантам / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШб, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска за минувшие сутки потеряли на Таврическом направлении 289 человек личного состава и 32 единицы военной техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Как отметил Тарнавский, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 289 человек (безвозвратные – 77, раненые – 208, плен – 4)", - написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

видео дня

По данным командующего, за сутки уничтожено 32 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 10 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ПВО, 1 БПЛА, 8 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов более чем на $5 млн. Так, бойцы подразделения CODE 9.2. одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера ВСУ. Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении

У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении

20:36 Украина
Вокруг все взрывается и горит: оккупанты меняют тактику на фронте - NYT

Вокруг все взрывается и горит: оккупанты меняют тактику на фронте - NYT

20:08 Украина
Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

19:00 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:36

У россиян бешеные потери: ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении

20:08

Вокруг все взрывается и горит: оккупанты меняют тактику на фронте - NYT

19:45

Зачем оккупанты погнали детей в школымнение

19:25

Без папы остались две дочери: россияне убили 32-летнего полицейского

19:18

Чем можно убрать царапину на стекле: простые ответы ошеломляют

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:12

Как поддержать человека в трудный период: фразы-помощники

19:00

Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

18:40

"Вызревает неприятная ситуация": боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте

17:54

Как правильно сказать мужчине, что он лучший: подборка красивых комплиментов

Реклама
17:16

"Приближаемся": Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ

17:09

Дальность боя 160-180 км: в ВСУ рассказали, как ракеты AMRAAM помогут в сражениях

16:47

Головоломка, которая ошеломит гениев: надо за 21 секунду найти гриль для барбекю

16:36

Что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не остаться одной: бабушкины советы

16:32

В России добавилось иностранных агентов за поддержку Украины

16:10

Что нельзя делать 4 сентября, чтобы не притянуть проблемы и бедность: приметы

16:03

"Дело начиналось с семейного бизнеса": Бывшая Потапа рассказала о том, как разорвала с ним отношения

15:52

Врачи увидели "черную массу" на МРТ: в семье у Рианны случилась трагедия

15:12

В Грузии фанатке запретили развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons: группа молчит

14:55

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

14:54

Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

Реклама
14:12

Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

14:07

"Будем двигаться, как ракеты": в ВСУ рассказали, что будет после прорыва укреплений врага - NYT

14:07

Скрытая опасность в автомобиле, которая может сильно навредить вашему питомцу

13:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти 24 среди моря перевернутых чисел за 5 секунд

12:56

Путинистка Королева опозорилась в Кремле в безвкусном наряде Барби от сына Киркорова

12:48

"Отключать свет будут по максимуму": эксперт рассказал о последствиях ударов РФ зимой

12:24

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

12:14

Собчак вызверилась на российского актера, который "сорвал" гастроли Ленкома

12:13

Незаменимый элемент организма: польза магния, о которой вы не знали

12:05

Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму

11:56

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

11:55

Ему было 40 лет: в России скончался молодой актер

11:44

Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женахВидео

10:56

"Единственный пахан": Подоляк объяснил, зачем Путин приехал в регион, где погиб ПригожинВидео

10:51

Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

10:05

Гороскоп на завтра 3 сентября 2023: Тельцам - много удачи, Дев завалит деньгами

10:00

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

09:58

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:37

Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?мнение

09:03

Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

Реклама
08:48

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:18

Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

07:47

В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

06:22

Аннигиляция российской стратегической авиациимнение

05:30

Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

03:30

РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

02:20

Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

01:30

Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять