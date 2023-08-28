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РФ влупила "Ураганами" по частным домам в Торецке: подробности коварной атаки

Алина Дембицкая
28 августа 2023, 23:55 обновлено 29 августа, 00:17
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От вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе.
Торецк
РФ угатила "Ураганами" по частным домам в Торецке / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Страна-агрессор Россия вечером 28 августа обстреляла город Торецк Донецкой области из РСЗО "Ураган". В результате коварной атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

"В 18:00 российская армия обстреляла г. Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО "Ураган", - сообщает Донецкая областная прокуратура в Telegram.

Отмечается, что от вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет.

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"Все пострадавшие во время обстрела находились дома. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - информируют в прокуратуре.

Кроме того, отмечается, что в результате обстрела повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Ракетный террор россиян

Недавно стало известно, что РФ накапливает ракеты и дроны. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты при обстреле Украины используют небольшое количество ракет. Таким образом они держат силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Как отметил президент Владимир Зеленский, ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно выстоит против ударов "российского зла".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

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война в Украине война России и Украины
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