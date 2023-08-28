"Ребята идут пешком ночью, без техники": Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ

Украинские защитники вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их собратья могли продвигаться.

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Резников рассказал о сложном продвижении ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские оккупационные войска построили трехуровневую линию обороны, которую очень трудно пробить. В связи с этим контрнаступление Вооруженных сил Украины идет очень медленно. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

"Россияне построили трехуровневую линию обороны и между ними еще так называемые "зоны безопасности". Это заминированные поля, фортификационные укрепления и танковые засады", - цитирует заявление министра ТСН.uа.

Как отметил Резников, Украина не скрывала, что получит танки и бронетранспортеры, поэтому россияне к этому готовились и делали танковые засады. Сейчас наша страна получает средства разминирования, но их недостаточно, говорит глава Миноборны.

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По его словам, украинские защитники вынуждены идти пешком ночью без техники и разминировать коридоры, чтобы их собратья могли продвигаться.

"Обычное разминирование – это поехала бронетехника, трал разминирует. Но там танковая засада, поэтому мы вынуждены реагировать на это. Это ответ на вопрос, почему медленно. Поэтому и медленно, потому что разминирование и т.д, но мы движемся вперед", - пояснил Резников.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно совершили прорыв через первую линию обороны оккупантов. Дальнейший курс действий предусматривает расширение плацдарма с целью реализации стратегического плана, определенного Генштабом.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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