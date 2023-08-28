"Не будет никаких исключений": Романенко рассказал, как ВСУ будут "кошмарить" россиян

Во время наступательной кампании 2024 года Вооруженные силы Украины будут использовать истребители F-16 во всех операциях, которые будут проводиться. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им.А. К. Антонова Валерий Романенко.
"Новые истребители будут участвовать во всех операциях, которые будут проводиться в следующем году. Не будет никаких исключений", - подчеркнул Романенко.
По его словам, авиация – это самый мобильный способ, ведь радиуса действия истребителя F-16 хватит для того, чтобы выполнить боевое задание в любом районе боевых действий.
"Подвесьте под F-16 один-два топливных бака (у них в основном два), и он взлетит с любого аэродрома Украины, а радиуса его действия хватит для того, чтобы в любой район боевых действий прилететь, выполнить боевое задание и вернуться на тот же аэродром – у нас не столь большая страна", - отметил авиационный эксперт.
Кто такой Валерий Романенко
Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
Передача F-16 Украине
Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.
Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.
Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.
После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".
Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.
Смотрите видео, в котором Романенко рассказал, когда Украина получит истребители F-16:
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