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"Не будет никаких исключений": Романенко рассказал, как ВСУ будут "кошмарить" россиян

Алина Дембицкая
28 августа 2023, 03:00
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Эксперт подчеркнул, что новые истребители F-16 будут участвовать во всех операциях, которые будут проводиться в следующем году.
Валерий Романенко, ВСУ
Романенко рассказал, как ВСУ будут "кошмарить" россиян / Коллаж: Главред, фото: 30 ОМБр имени князя Константина Острожского, скриншот из видео

Во время наступательной кампании 2024 года Вооруженные силы Украины будут использовать истребители F-16 во всех операциях, которые будут проводиться. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им.А. К. Антонова Валерий Романенко.

"Новые истребители будут участвовать во всех операциях, которые будут проводиться в следующем году. Не будет никаких исключений", - подчеркнул Романенко.

По его словам, авиация – это самый мобильный способ, ведь радиуса действия истребителя F-16 хватит для того, чтобы выполнить боевое задание в любом районе боевых действий.

"Подвесьте под F-16 один-два топливных бака (у них в основном два), и он взлетит с любого аэродрома Украины, а радиуса его действия хватит для того, чтобы в любой район боевых действий прилететь, выполнить боевое задание и вернуться на тот же аэродром – у нас не столь большая страна", - отметил авиационный эксперт.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

Смотрите видео, в котором Романенко рассказал, когда Украина получит истребители F-16:

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война в Украине F-16 война России и Украины Валерий Романенко
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