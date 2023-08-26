'Байден в заложниках у Украины!': Медведев выдал позорный бред о США

Российский чиновник-пропагандист нафантазировал, что Байден и его семья "тотально вовлечены в украинское расписание".

https://glavred.info/world/bayden-v-zalozhnikah-u-ukrainy-medvedev-vydal-pozornyy-bred-o-ssha-10496044.html Ссылка скопирована

Медведев опозорился абсурдным заявлением о Байдене / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России и один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Медведев выдал очередной бред о Соединенных Штатах Америки и их президенте.

Так, в интервью одному из российских пропагандистских каналов Медведев прибегнул к оскорблениям, намекнув, что у американского лидера Джо Байдена низкие интеллектуальные способности.

Кроме того, российский чиновник-пропагандист нафантазировал, что Байден стал "заложником" Украины, поскольку он и его семья "тотально вовлечены в "украинское расписание".

видео дня

Он заявил, что Байден во время своего вице-президентства якобы давал украинским властям "глупые инструкции". Кроме того, Медведев выдал, что американский политик отправил сына Хантера в Украину ради "заработка денег".

Смотрите в нашем телеграмм-канале абсурдное заявление Медведева:

Медведев выдал абсурдное заявление / скриншот

"В целом, Байден вовлечен в Украину ментально, политически и экономически, что, помимо интеллектуальных способностей, связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины", - сказал запасной президент РФ.

Абсурдные заявления Медведева

Как сообщал Главред, Медведев истерит из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины. Приспешник главы кремлевского режима хочет капитуляции от Украины, но не уверен, что даже она привела бы к миру с РФ.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.