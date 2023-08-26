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Зачем оккупанты раздражают украинцев постоянными тревогами: в ВСУ назвали 3 причины

Алина Дембицкая
26 августа 2023, 17:37 обновлено 26 августа, 17:38
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Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что информацию о взлете МиГов в глубине территории РФ Украина получает от партнеров.
Российский самолет МиГ-31К, Юрий Игнат
Почему в Украине участились воздушные тревоги? / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

На протяжении последних дней в Украине были многочисленные воздушные тревоги в связи со взлетом вражеских истребителей МиГ-31К. Захватчики поднимают свои самолеты, чтобы проверить украинскую ПВО, провести тренировку летного состава и повлиять на психологическое состояние украинцев. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков. Таким образом обучение пилотов – это непрерывный процесс, и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они "натаскивают" их. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, что влияет на нашу экономику и на наше психологическое состояние, враг это прекрасно понимает", - пояснил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что информацию о взлете МиГов в глубине территории РФ Украина получает от партнеров. Также речь идет о данных о пребывании самолетов в воздушном пространстве России, о том, заряжены они ракетами или нет. По его словам, есть информация разведывательная, есть информация от партнеров, а есть своя радиолокационная разведка.

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"Они (самолеты МиГ - ред.) поднимаются далеко в тылу России... Мы нашими радиолокационными станциями, к сожалению, не можем фиксировать МиГи, которые летят далеко в России, потому что отслеживаются полеты вражеской авиации на оккупированной территории, в акватории Черного моря и на несколько сотен километров от границы", - сказал Игнат.

Воздушные тревоги в Украине

Как сообщал Главред, российские оккупанты недавно прибегли к хитростям во время объявленной в Украине воздушной тревоги. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, враг имитировал пуски "Кинжалов".

Воздушные силы зафиксировали МиГ-31К в небе возле Украины. После отбоя тревоги в Украине оккупанты повторили взлет носителя "Кинжалов". После этого в Сети начали распространяться слухи о якобы пролете ракет. Игнат отметил, что в тот момент Воздушные силы зафиксировали в районе севера Украины "засечку".

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства отметил, что Украина обязательно выстоит против ударов "российского зла".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

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война в Украине война России и Украины
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