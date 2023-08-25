'Обстановка напряженная': РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

Враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию.

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Сырский заявил, что войска РФ перегруппировываются для возобновления наступления / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

После месяца жестких боев и значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, российские захватчики проводит перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории страны-агрессора России новые сформированные бригады и дивизии. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

"Оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной. После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях, противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно перебрасывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии. Главная цель этих мероприятий – повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий", - отметил Сырский.

По его словам, враг продолжает вести мощное огневое воздействие из артиллерии и минометов, активно применяет авиацию. В таких условиях защитники должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно.

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"Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянский и Лиманский направления", - сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Он отметил, что в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и приняты меры для усиления нашей обороны и отражения вражеских атак.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организуют эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, на прошлой неделе подразделения Вооруженных сил Украины успешно продвинулись на южном направлении, рассказали в британской разведке. Вместе с тем в отчете указывается, что в районе Купянска Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов.

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