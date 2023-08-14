ВСУ добились успеха в Урожайном и продвигаются в Запорожской области – Минобороны

Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на освобожденных участках, сказала Анна Маляр.

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Армия Украины в боях с войсками России добилась успехов в районе Старомайорского и Урожайном - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины добились определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области и закрепляется на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В ходе включения из Military Media Center она рассказала о том, что силы обороны продолжают наступать на двух ключевых направлениях – Мелитопольском и Бердянском.

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По словам замглавы Минобороны, ВСУ добились определенных успехов в Урожайном.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", - отметила Маляр.

Также Анна Маляр подчеркнула, что украинские войска смогли добиться "определенных успехов" южнее и юго-восточнее Старомайорского. Военные закрепляются на некоторых участка фронта.

Ситуация в Урожайном

Российские военные пропагандисты 12 августа заявили, что оккупанты потеряли Урожайное Донецкой области, а населенный пункт якобы стал переходить под контроль ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ не подтвердили информацию об установлении контроля над Урожайным.

Военный эксперт Денис Попович считает, что оккупанты РФ в Работино на Мелитопольском и Урожайное на Бердянском направлении уже в полуокружении ВСУ.

"Дальше Токмак. Там буквально км 20 разделяет эти населенные пункты. За Токмаком - практически степь, там можно идти уже и на Мелитополь, и на Бердянск", - объяснил эксперт.

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