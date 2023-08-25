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"Перспективы нерадостные": Романенко рассказал, сколько F-16 Украине могут передать

Алина Дембицкая
25 августа 2023, 20:04 обновлено 25 августа, 20:04
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Сейчас основная цель Украины – сформировать хотя бы три полноценные бригады, оснащенные истребителями F-16, отметил эксперт.
Валерий Романенко
Романенко рассказал, сколько F-16 Украине могут передать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Украина продолжает повышать свой оборонный потенциал путем расширения авиационного парка. После интенсивных переговоров, Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители F-16. Передача этих истребителей будет осуществляться партиями.

Как рассказал в интервью Главреду авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко, предварительно было запланировано получение Украиной 128 боевых самолетов F-16. Однако сейчас сделка охватывает 61 истребитель данного типа.

"Истребители такого типа, как F-16, нам очень нужны, и западные партнеры долго созревали до этого решения. Сейчас мы боремся за то, чтобы получить условный паритет с Россией по авиации. Понятно, что у россиян гораздо больше таких машин. Поэтому даже если мы получим 128 самолетов, в России будет по крайней мере втрое больше современных истребителей", - отметил авиационный эксперт.

По его словам, сейчас основная цель Украины – сформировать хотя бы три полноценные бригады, оснащенные истребителями F-16.

"Надо, чтобы наши Воздушные силы становились более современными. Сейчас их нельзя назвать современными – пилоты демонстрируют чудеса храбрости и мастерства, но отсутствие нужных нам самолетов не позволяет им эффективно противодействовать врагу. Россияне не залетают к нам, но они все равно атакуют украинские позиции на передовой и срывают наши наступления. Чтобы положить этому конец, нужны более современные машины", - сказал Романенко.

Говоуя о количестве самолетов, которые предоставят Украине, эксперт вспомнил слова премьер-министра Дании Мэтты Фредериксен. Она заявила, что до конца года страна надеется передать Киеву 6 самолетов, в следующем году – 8 и еще несколько машин в 2025 году.

"Перспективы нерадостные, но это только одна страна. Дания собирается эксплуатировать свои самолеты как минимум до 2027 года и не может нам их все отдать. Их истребители были модернизированы почти до самого современного уровня и, по мнению датчан, способны дать бой российским войскам. Впрочем, самолеты, которые передают именно нам, являются машинами более ограниченной модернизации со старым радаром", - рассказал он.

Как отметил Романенко, у Нидерландов ситуация с самолетами лучше. Они быстрее перевооружаются истребителями 5-го поколения, практически все F-16 находятся на базах.

"Следовательно, Нидерланды смогут предоставить нам больше самолетов, чем Дания, у которой еще есть планы на эти истребители. Не думаю, что мы получим все 42 самолета от Нидерландов в следующем году. Например, часть получим до конца этого года, а другую уже в 2024-м. Но я с оптимизмом смотрю на ситуацию и думаю, что в следующем году мы сможем сформировать по крайней мере 2-3 эскадрильи", - отметил авиационный эксперт.

Он подчеркнул, что пока точно неизвестно, сколько Украина может получить самолетов от союзников, ведь цифры назвала только Дания.

"Будем надеяться, что в ближайшее время количество озвучат и в Нидерландах, где F-16 находятся на базах сохранения. Их нужно только отремонтировать, привести в летное состояние, проверить и можно будет передавать", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

Смотрите видео, в котором Романенко рассказал, когда Украина получит истребители F-16:

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