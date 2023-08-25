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У Путина придумали новую цель "спецоперации" в Украине

Алина Дембицкая
25 августа 2023, 18:02 обновлено 25 августа, 18:02
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Во время разговора с журналистами Песков нафантазировал, что для России, мол, существует некая "террористическая угроза" со стороны Украины.
Путин, Песков
У Путина придумали новую цель "спецоперации" в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия продолжает придумывать новые цели так называемой "специальной военной операции" для продолжения кровавой войны против Украины. На этот раз с заявлением выступил рупор Кремля Дмитрий Песков.

Так, во время разговора с журналистами Песков нафантазировал, что для России, мол, существует некая "террористическая угроза" со стороны Украины. Поэтому так называемая "СВО" сейчас проводится для того, чтобы исключить эту "угрозу" со стороны Киева.

"СВО" проводится для исключения таких террористических проявлений, как атаки дронов", - цитируют Пескова росСМИ.

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А чтобы исключить эту так называемую "угрозу" в будущем, "СВО" будет и впредь продолжаться, выдал спикер российского диктатора.

В то же время Песков проигнорировал тот факт, что до начала полномасштабного российского вторжения Москве не угрожал ни один БПЛА.

Заметим, что недавно Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО". Так, российский министр выдал, что" освобождение военнослужащих РФ из украинского плена" – новая цель "СВО". Вероятно, в Кремле забыли, что именно их "СВО" стала причиной того, что российские оккупанты массово попадают в плен.

Атака дронов на Москву

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание в "Москва-Сити". Всего до столицы страны-агрессора добрались три дрона.

Жители Москвы были в шоке из-за нового удара БПЛА. По словам очевидцев, громкие взрывы в Москве прогремели около трех часов ночи. Один из жителей Москвы пожаловался на то, что в результате взрыва беспилотника в окнах его квартиры выбило стекло.

Позже в ГУР раскрыли детали ударов по Москве. Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны. Такие данные публикует NV со ссылкой на источник в военной разведке. При этом в ГУР также добавили, что военная разведка Украины увеличивает усилия в этом направлении.

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война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины
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