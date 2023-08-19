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Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 23:39 обновлено 19 августа, 23:39
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Захарова обратилась к украинским защитникам с просьбой "посодействовать российской армии".
Захарова, ВСУ
Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не придумала ничего лучшего, как обратиться к Вооруженным силам Украины с абсурдной просьбой.

Так, Захарова обратилась к украинским защитникам с просьбой "посодействовать российской армии" в захвате Украины. Слова российской чиновницы цитируют пропагандистские СМИ.

В своем заявлении Захарова придумала аж два очумелых варианта, как можно "посодействовать " российским военным преступникам. Первый вариант – рупор российского МИДа размечталась о том, чтобы защитники повернули оружие против украинских властей. Второй вариант не менее абсурден – Захарова безнадежно надеется на капитуляцию ВСУ.

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"Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность бандитской хунты, захватившей их страну, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или капитулировать перед нашими войсками", - выдала Захарова.

Кроме того, забыв о том, какие пытки украинские защитники переживают в российском плену, Захарова цинично заговорила о "достойном гуманном отношении" к бойцам ВСУ в случае капитуляции.

Безумные заявления Захаровой

Как сообщал Главред, ранее представительница МИД РФ Мария Захарова возмутилась на США, потому что те якобы не позволяют оккупантам полностью разбомбить Украину, предоставляя нашей стране системы противовоздушной обороны. Более того, Захарова выдала, что из-за того, что США помогают Украине противостоять российской агрессии, "война в Украине продлится как минимум до 2025 года".

Кроме того, Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать русских". В своем Telegram Захарова "блеснула умом" и заявила, что в этой ситуации якобы виноват Белый дом.

Также пропагандистка Захарова выдала абсурдное заявление о ЗАЭС и обвинила Украину. По ее обвинениям, Украина якобы приступила "к плану собственного спасения" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС".

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