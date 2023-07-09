Пропагандистка Захарова выдала абсурдное заявление о ЗАЭС и обвинила Украину

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора России заявили, что Украина "готовится" нанести вред оккупированной захватчиками Запорожской АЭС.
По ее обвинениям, Украина якобы приступила" к плану собственного спасения" - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС", передает телеграм-канал BILD на русском.
"Саммит НАТО должен посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса", - таково заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Абсурдные заявления Захаровой
Напомним, что Захарова в панике устроила истерику из-за кассетных боеприпасов. В России устроили истерику из-за передачи Украине кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это"антироссийским курсом США".
Захарова в истерике набросилась на Запад. Захарова обвинила США в якобы ущемлении "коренных интересов" России. Она пытается убедить, что Америка "повышает ставки в противостоянии с Россией".
Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си Цзиньпином. В российском МИДе похвалили Китай за"готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".
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