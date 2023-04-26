Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

Рупор Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина.
Так, в российском МИДе похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".
"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - сказала Захарова.
В то же время представитель МИД РФ, как и ожидаемо, обвинила Украину и страны Запада в "неприятии здоровых инициатив, направленных на урегулирование".
"В то же время считаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока что киевский режим демонстрирует неприятие любых здоровых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заранее нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив", - выдала российская чиновница.
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
В среду, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава украинского государства отметил, что телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными.
Си Цзиньпин по итогам разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.
Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву. В столице страны-агрессора он провел встречу с российским директором Владимиром Путиным, который попросил Цзиньпина туда приехать. СМИ тиражировали информацию о том, что после переговоров китайский лидер позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, но звонка не было.
Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что никто не заинтересован в длительной войне России против Украины, поэтому, мол, нужно "без промедления перейти к политическому урегулированию". В различных интерпретациях слов Цзиньпина война была названа "войной" и " украинским кризисом".
Смотрите видео Главреда о том, что Си Цзиньпин положительно оценил тот факт, что китайско-французские отношения сохраняют тенденцию уверенного и позитивного развития:
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