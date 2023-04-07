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Китай против затяжной войны в Украине и поддержит любой "мирный план" Франции – Си Цзиньпин

Андрей Ганчук
7 апреля 2023, 18:03 обновлено 7 апреля, 18:32
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Затягивание войны страны-агрессора России против Украины нанесет ущерб всем сторонам, считает лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин
Любое продление войны в Украине нанесет ущерб всем сторонам - Си Цзиньпин / УНИАН

Китай не заинтересован в затяжной войне России против Украины и поддержит любой мирный план Парижа по завершению боевых действий. Затягивание войны наносит вред всем сторонам конфликта. Стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для окончания войны. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), Китай и Франция выпустили совместное заявление по итогам трехдневного визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин. В документе указано, что стороны готовы сотрудничать для решения глобальных вопросов, в том числе и по войне в Украине.

"Мы поддерживаем все усилия по восстановлению мира в Украине в соответствии с международным правом и на основе намерений и принципов Устава ООН", - отмечается в заявлении.

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Китай против затяжной войны в Украине и готов поддержать "мирный план" Франции

Также указывается, что Пекин призывает к прекращению огня в Украине, а сам Си Цзиньпин заявил о готовности поддержать любую мирную инициативу Франции, которая приведет к завершению войны.

"Любое продление войны нанесет ущерб всем сторонам", - сказал Цзиньпин.

Кроме того, глава КНР добавил, что все стороны, которые заинтересованы в завершении войны в Украине, должны идти на встречу друг другу и создавать возможности для решения вопроса политическим путем.

"Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимается этим вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость. Все заинтересованные стороны должны выполнять свои обязанности, идти навстречу друг другу и создавать условия для политического урегулирования", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай не может решиться на переговоры Цзиньпина и Зеленского

Глава КНР Си Цзиньпин после своего визита в Москву на переговоры с директором агрессора России Владимиром Путиным, по данным СМИ, должен был позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако информация не подтвердилась и звонок не состоялся.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев и Пекин работают над тем, чтобы организовать телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина. Однако проблемы возникают из-за политической позиции Китая, который не может принять четкого решения: стать посредником между Украиной и Россией или же остаться в стороне.

6 апреля французское издание Le Parisien со ссылкой на дипломата Франции, который присутствовал на встрече президента Макрона с главой КНР Цзиньпином, сообщило, что председатель Китая готов позвонить президенту Украины Владимира Зеленскому. Однако не сейчас.

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