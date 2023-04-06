Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, но в определенный момент, сказал французский дипломат.

Си Цзиньпин хотел бы позвонить Зеленскому - дипломат / Коллаж фото Офис президента, сайт Кремля

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако он намерен приступить к такому шагу лишь в "нужный момент".

Как сообщает Le Parisien, французский дипломат, который присутствовал на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и главы КНР Си Цзиньпина, рассказал журналистам, что китайский лидер в ходе встречи заявил о готовности позвонить Зеленскому.

"Глава Китая Си Цзиньпин заявил во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время", - подчеркнул дипломат.

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Планы по переговорам Зеленского и Си Цзиньпина

Китайский лидер Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву. В столице страны-агрессора он провел встречу с директором России Владимиром Путиным. Сообщалось, что после переговоров Цзиньпин позвонит президенту Украины Зеленскому, однако телефонного разговора не было.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что работа над организацией телефонных переговоров Зеленского и Си Цзиньпина идет, однако договориться сложно из-за позиции Китая. По его словам, Пекин еще не определился – стать посредником между Киевом и Москвой, либо же остаться в стороне.

Политолог Виталий Кулик считает, что возможна личная встреча президента Зеленского с лидером КНР Цзиньпинем в рамках одного из мероприятий, которое организует Пекин. По мнению эксперта, встреча должна состояться до кульминации на поле боя или после определенных событий в войне.

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