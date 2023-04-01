"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - эксперт

Встреча лидеров Китая и Украины должна состояться либо в кульминации, либо после определенных изменений на фронте.

Владимир Зеленский, Си Цзиньпин / Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Зеленского может состояться на одном из инициированных Китаем мероприятий, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он не исключил, что это может быть расширенное онлайн-общение.

"Не звонок на полчаса, а это может быть большой онлайн-формат с большой публичной частью. Однако здесь есть много "но" - пока Китай избегает ответа на проведение личной встречи. Очевидно, что Киев повысил ставку от телефонного, онлайн-разговора до личной встречи и Китай теперь должен сформулировать свое предложение", - пояснил Кулик.

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По его словам, встреча лидеров Украины и Китая должна произойти очень скоро, поскольку события в апреле, мае, июне будут развиваться достаточно динамично, и эта встреча должна состояться либо в кульминации, либо после определенных изменений на фронте.

"Соответственно, Китай должен подойти с какими-то более конкретными предложениями. А чтобы их делать, им придется работать с РФ. Потому что продать саму идею переговоров Украине не удастся, нас это не интересует. Да, мы понимаем, что Китай - глобальный игрок, у него есть определенные инструментарии давления, но переговоры ради переговоров мы уже несколько раз проходили, и это мало интересно. Кроме того, ведение консультаций с Россией, как показал пример так называемых стамбульских переговоров, не имеет никакой добавленной стоимости. Россия как-то реагирует тогда, когда получает по зубам на фронте" , - подытожил эксперт.

Китай взял курс на агрессивную внешнюю политику

Российский социолог и журналист Игорь Яковенко ранее заявил, что решения, которые были приняты на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, будут иметь серьезные последствия для мирового сообщества. Пекин установил твердый курс на развитие имперских настроений и более агрессивную внешнюю политику. В КНР отказались от многолетней коллективной диктатуры и сделали ставку на единоличное руководство страной Си Цзиньпином.

Политолог Тарас Загородний отметил, что политика Китая после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок заметно ужесточилась. Пекин считает свою модель видения мира правильной, а концепцию Запада – несостоятельной.

"После переизбрания на третий срок лидер КНР Си Цзиньпин серьезно оживился. Китайская политика стала достаточно агрессивной, что стало большой проблемой Китая, попавшего в свой мировоззренческий курс… На последнем съезде Коммунистической партии заявили, что перешли от малого процветания к построению сообщества человечества единой судьбы. Согласно этой позиции, китайская модель является правильной, а западная – неправильной. Соответственно, все должны подстраиваться под модель, которую Китай считает истинной", - сказал эксперт.

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