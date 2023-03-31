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"Больше ничего не решает": Зеленский указал место Лукашенко в истории с ядерным оружием в Беларуси

31 марта 2023, 22:21
Агрессор Россия планами по ядерному оружию в Беларуси пытается показать, что даже после провалов Путина, остается "субъектом", сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Лукашенко
Лукашенко больше не решает, какое оружие находится на его территории - Зеленский / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия продвигает вопрос с размещением тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы показать свой "политический вес" в условиях провалов директора Владимира Путина на войне против Украины и видимость "побед". Александр Лукашенко, в свою очередь, уже ничего не решает относительно того, какое оружие может появляться на территории РБ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает УНИАН, в ходе пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором также приняли участие 47 стран и иностранных организаций, Зеленский сказал, что Москва вопросом тактического ядерного оружия в Беларуси пытается показать свой "политический вес" и изобразить "победы" после поражений на поле боя.

"Первое: необходимо было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла. Второе: это еще раз подчеркивает то, что надо показывать какие-то политические шаги или "победы" президенту России, но он на поле боя не смог это сделать", - считает президент.

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Также он добавил, что эта ситуация указывает на потерю Лукашенко какой-либо субъектности на территории Беларуси.

"Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Россия собралась разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта сказал, что Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие.

По словам Путина, Минск не получит контроля над ядерным оружием – им будет управлять Москва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали планы Путина по тактическому ядерному оружию в Беларуси попыткой отреагировать на провалы своих оккупационных войск в Украине. Путин повышает ставки, но западный мир не пойдет на его условия.

В МИД Китая решительно выступили против передачи ядерного оружия другим странам. В Пекине утверждают, что все конфликты нужно решать дипломатическим путем. Следует воздерживаться от ситуаций, которые могут спровоцировать вероятность ядерной войны.

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Война России против Украины:

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