Ядерный шантаж Путина – знак поражения и повышения ставок, но Запад на это не поведется – ГУР

Перемещение агрессором Россией ядерных вооружений и строительство подобных объектов не останется незамеченным, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

План Путина по ядерному шантажу Запада обречен на провал - ГУР / Коллаж скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Намерения директора страны-оккупанта РФ Владимира Путина отправить тактическое ядерное оружие в Беларусь связаны, в том числе, и с поражением его войск на поле боя в Украине. Путин пошел на повышение ставок, однако Запад не поддастся шантажу. Перемещения ядерного оружия не останутся незамеченными. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире Радио Свобода он рассказало о том, что Путин решил прибегнуть к ядерному шантажу, в том числе, и по причине поражение своих оккупационных сил на войне против Украины. Теперь он пытается повысить ставки, но Запад не поддастся шантажу Москвы.

"Понятно, что это повышение ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этих ситуациях очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", - отметил Юсов.

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На вопрос о том, известно ли Киеву о фактах перемещения ядерного оружия и строительства специальных сооружений для его хранения, он ответил, что такие сведения не лишены оснований. При таких маневрах ничего не может остаться незамеченным.

"Эта информация имеет основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть при перемещении ядерного вооружения и строительстве подобных объектов", - подчеркнул Андрей Юсов.

Путин угрожает размещением тактического ядерного оружия в Беларуси

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта объявил о своих якобы "намерениях" разместить ядерное оружие на территории республики Беларусь.

К 1 июля планируют достроить специальное хранилище в РБ. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

В Белом доме сказали, что Вашингтон на данный момент не видит признаков перемещения ядерного оружия в Беларусь с территории РФ. Штаты будут в дальнейшем наблюдать за ситуацией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что планы Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси сигнализируют о его страхе. Путин терпит поражение и пытается всех пугать. При этом российский директор нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

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