Путин не отправил ядерное оружие в Беларусь: у Байдена объяснили ситуацию

Соединенные Штаты Америки будут наблюдать, как директор агрессора России Владимир Путин попытается выполнить свое обещание, сказали в Белом доме.

В США не фиксируют признаков отправки в Беларусь ядерного оружия - Белый дом / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Как сообщает CNN, несмотря на заявление Путина, отправка ядерного оружия в Беларусь пока не началась. По крайней мере, в Вашингтоне таких признаков не фиксируют.

Штаты будут наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

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"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие. Нам просто придется понаблюдать и посмотреть, к чему это приведет", - подчеркнул Джон Кирби.

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Угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

25 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва, мол, "намерена" отправить тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси. До 1 июля в стране должны достроить хранилище для таких вооружений. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Министерство обороны США рассказали о том, что пока нет никаких признаков готовности Москвы применить ядерное оружие. В то же время на Западе не верят в безопасность Европы, пока у Путина есть ядерное оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.

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