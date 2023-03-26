Путин не отправил ядерное оружие в Беларусь: у Байдена объяснили ситуацию

В Белом доме пока не видят каких-либо признаков того, что страна-оккупант Россия перебрасывает ядерное оружие на территорию республики Беларусь. Вашингтон будет наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
Как сообщает CNN, несмотря на заявление Путина, отправка ядерного оружия в Беларусь пока не началась. По крайней мере, в Вашингтоне таких признаков не фиксируют.
Штаты будут наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.
"Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или переместил какое-либо ядерное оружие. Нам просто придется понаблюдать и посмотреть, к чему это приведет", - подчеркнул Джон Кирби.
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Угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
25 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва, мол, "намерена" отправить тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси. До 1 июля в стране должны достроить хранилище для таких вооружений. По словам Путина, Минск, дескать, "не получит контроля над ядерными зарядами".
Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) и Министерство обороны США рассказали о том, что пока нет никаких признаков готовности Москвы применить ядерное оружие. В то же время на Западе не верят в безопасность Европы, пока у Путина есть ядерное оружие.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. По его словам, заявление Путина – шаг к дестабилизации ситуации в стране.
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