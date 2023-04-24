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"Использует все инструменты": Жданов спрогнозировал реакцию Путина во время контрнаступления ВСУ

Алина Дембицкая
24 апреля 2023, 02:15
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Полковник запаса отметил, что Путин хорошо понимает, что поражение в войне против Украины означает для него политическую смерть.
'Использует все инструменты': Жданов спрогнозировал реакцию Путина во время контрнаступления ВСУ
Жданов спрогнозировал реакцию Путина во время контрнаступления ВСУ / скриншот YouTube

Западные лидеры готовятся к возможной реакции российского диктатора Владимира Путина на начало контрнаступления Вооруженных сил Украины. Не исключено, что президент страны-агрессора России использует "все инструменты, которые у него остались". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube- канале.

По его словам, во время контрнаступления ВСУ глава Кремля может снова прибегнуть к ядерному шантажу. Именно поэтому лидеры стран Запада сейчас прилагают максимум усилий, чтобы подготовиться к этому и защитить мир.

"Я неоднократно заявлял, что мы не можем игнорировать ни ядерные угрозы, ни кибератаки со стороны России", - сказал Жданов.

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Полковник запаса также отметил, что Путин хорошо понимает, что поражение в войне против Украины означает для него политическую смерть.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма.

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что есть большая вероятность того, что страна-агрессор РФ может готовить новую войну против Украины. По его мнению, диктатор Владимир Путин готовит вторую украинскую войну на 2027 год.

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