"Это начало конца для россиян в Крыму": Украина может победить в войне в 2023 году – Ходжес

Во время контрнаступления украинские военные могут попытаться перерезать сухопутный коридор РФ в Крым и изолировать временно оккупированный полуостров.

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Украина может одержать победу в войне до конца 2023 года, считает Ходжес/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель, главной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного Крыма.

Таким прогнозом поделился бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, сообщает DW. Он спрогнозировал, каким образом может развиваться украинское контрнаступление.

По его мнению, защитники Украины могут попытаться пробить оборону российской оккупационной армии на узком отрезке южного фронта. После этого защитники Украины могут дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор страны-агрессора России в Крым и начать изоляцию полуострова.

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Далее, по словам Ходжеса, украинские воины могут бить по важным объектам российских захватчиков на полуострове с помощью HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

"Это начало конца для россиян в Крыму", – подчеркнул американский генерал.

Также он добавил, что в случае успешной реализации этого плана Украина может одержать победу в войне против РФ еще до конца 2023 года. Но условием для достижения такого результата является предоставление необходимого оружия западными партнерами.

Деоккупация Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к освобождению Крыма и будет делать всё, чтобы вернуть контроль над полуостровом. Во время деоккупации ВСУ будут применять всё возможно незапрещенное международными законами оружие против российских оккупантов.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что освобождение незаконно аннексированного Крыма должно начаться с уничтожения Крымского моста. По его словам, с военной точки зрения, "вопрос с Крымским мостом надо было решать еще вчера".

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина уже может начать военную операцию по освобождению Крыма. Первым шагом может стать изоляция полуострова, которую ВСУ способны обеспечить ударом по Крымскому мосту и уничтожением базы Черноморского флота РФ. Москва вряд ли в ответ применит ядерное оружие, поскольку с таким сценарием не согласны даже российские военные.

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