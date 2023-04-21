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"Важно было отвлечь РФ": в ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в Сирии

Алёна Воронина
21 апреля 2023, 11:16 обновлено 21 апреля, 11:23
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В западных изданиях заявили, якобы Украина готовила атаки на российские войска в Сирии.
Михаил Подоляк, украинские военные
В ОП ответили на информацию о подготовке Украиной операции в Сирии/ Офис президента Украины, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В западных изданиях со ссылкой на утечку документов США сообщили, якобы Главное управление разведки Минобороны Украины готовило удары по российских войсках и наемниках ЧВК "Вагнер" в Сирии. К этим операциям якобы планировали приобщить курдские формирования.

Но в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский якобы приказал остановить планирование операции. Такие данные обнародовало The Washington Post, ссылаясь на документы США, которые попали в открытый доступ в результате утечки.

По данным издания, целью проведения такой операции за тысячи километров от Украины должно была быть нанесение потерь российской армии и группе "Вагнера", которая активно действует в Сирии, что могло бы заставить Москву передислоцировать часть своих ресурсов из Украины.

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Издание пишет, что украинские военные разведчики отдавали предпочтение ударам по российским силам в Сирии с помощью беспилотников. Они планировали "начать с малого" или ограничить удары лишь по вагнеровцам.

Также якобы рассматривался вариант подготовить бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, которые в дальнейшем наносили бы удары по российским целям, а также проводили "неопределенные меры "прямого действия" вместе с атаками с БпЛА". В издании, опираясь на "слитые" документы, отмечают, что SDF хотела пройти обучение, получить системы противовоздушной обороны, а также получить гарантии, что их участие в украинских операциях останется в тайне.

Читайте такжеУкраина может выиграть войну не обязательно военным путем-ПисториусОднако в комментарии изданию The Washington Post представитель SDF Фархад Шами отрицал правдивость указанной в "слитых" документах информации и заявил, что силы SDF" никогда не были стороной в российско-украинской войне".

Отмечается, что до конца декабря прошлого года Владимир Зеленский якобы остановил подготовку к проведению этой операции. В "слитых" документах, на которые опираются журналисты, говорится о том, что причинами остановки подготовки к операции якобы могли стать следующие: давление со стороны США, ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными.

Реакция ОП на сообщение о подготовке Украиной операции в Сирии

В Офисе президента Украины отреагировали на информацию, что наше государство готовило удары по российским войскам в Сирии. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что страна-агрессор Россия – это большой враг, поэтому Украина разрабатывает различные операции на разных уровнях. По его словам, важно было отвлечь российских оккупантов.

"Очень важно было отвлечь его (врага – ред.) внимание. Разрабатываются различные операции на разных уровнях. Потому что это конкретный один большой враг – Российская Федерация. Должны уменьшать их ресурсные возможности", – сказал Подоляк.

Также он добавил, что Украина может нарабатывать десятки различных операций, однако реализовываться будут только те, которые приоритетны. Ключевым вопросом является то, есть ли способность реализовать ту или иную операцию. При этом решение о проведении любой операции принимается с учетом всех рисков.

Подоляк добавил, что нужно отвлекать ресурсное внимание России от Украины. При этом он отметил, что это должны делать не только украинцы. По его словам, партнеры нашего государства также должны быть заинтересованы в этом ввиду того, как вызывающе себя ведет РФ в Центральной Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Советник главы ОП отметил, что Украина должна вместе с партнерами нарабатывать определенные действия, о которых "никогда не будут рассказывать".

"Возможно, потом какой-нибудь голливудский фильм снимем", – подытожил Подоляк.

Война в Украине

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ближе к 9 мая страна-агрессор Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России. Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только.

В Германии заявили, что европейские государства не будут отправлять своих солдат в Украину для участия в войне против РФ. Кроме этого, там отрицают возможность передать украинским военным современные западные истребители, объясняя это тем, что украинские пилоты не смогут быстро овладеть ими. Такое заявление озвучила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Однако она призвала продолжать поддерживать Украину и дать ей истребители МиГ.

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