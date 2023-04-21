В Украине продлят военное положение и мобилизацию до августа - нардеп

В нашей стране уже шесть раз устанавливали срок военного положения и мобилизации.

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Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию / Фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

Военное положение и мобилизация в Украине вероятнее всего будут продлены еще на 90 дней – то есть с 19 мая до середины августа 2023 года. Верховная Рада проголосует за данное решение в начале мая. Об этом сообщил в Telegram Ярослав Железняк, народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос".

В Украине уже шесть раз устанавливали срок военного положения и мобилизации.

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Первый раз парламент провел такое голосование 24 февраля 2022 года. Потом оно продлевалось 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022-го и 7 февраля 2023-го.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

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