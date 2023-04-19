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"Много скандалов, мы не можем переделать законы": в ВСУ заявили, что мобилизация продолжается

Андрей Ганчук
19 апреля 2023, 08:53 обновлено 19 апреля, 09:12
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Нужно прикладывать максимальные усилия для того, чтобы в Силах обороны служили люди, способные управлять западной техникой и оружием, сказала Наталья Гуменюк.
Мобилизация, военкомат
В Украине продолжается мобилизация, новых этапов нет - Оперативное командование Юг / Коллаж УНИАН

В Украине продолжается общая военная мобилизация. ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. Случаются скандалы, однако законодательство переделать нельзя. Нужно обеспечить, чтобы в армии служили люди, которые могут управлять военной техникой и оружием. Проблемы исправляются. Об этом заявила начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что в Украине сейчас нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

"К сожалению, тот потенциал людей, который был в начале войны, не был использован в абсолюте... Все откликнулись на потребность войска, но войско не имело возможности задействовать сразу всех", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что на войне ВСУ несут потери, поэтому нужно пополнять ряды войск. В стране продолжают информировать население и ставить людей на военный учет. Происходят скандалы, но проблемы исправляются.

"Это вызывает много скандалов, но мы не можем переделать законодательство. Сейчас мы активно работаем над исправлением неурядиц. Мы должны приложить усилия, чтобы выгнать врага с нашей территории", - объяснила ситуацию Гуменюк.

Также она добавила, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы в силах обороны Украины служили люди, которые способны управлять западным оружием и военной техникой.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

"У нас нет другого шанса, чем прийти на защиту Родины", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Мобилизация в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

Позже заместитель министра обороны Анна Маляр также уточнила, что общая мобилизация в Украине продолжается. Призывают в войска в зависимости от ситуации на фронте. Волн мобилизации нет.

Нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский заявил о планах властей рассылать повестки в армию по мессенджерам. По его словам, есть проблемы с призывом внутренне перемещенных лиц, которые не зарегистрировались по новому месту проживания.

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Война России против Украины:

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