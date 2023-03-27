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В Украине продолжается мобилизация, никаких волн нет – Минобороны

27 марта 2023, 19:12
Агрессор Россия терпит военные поражения на поле боя, однако по-прежнему стремится захватить Украину, сказала замминистра обороны Анна Маляр.
Маляр, мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине идет в плановом порядке, волн нет - Маляр / Коллаж Минобороны, УНИАН

Всеобщая военная мобилизация на территории Украины продолжается. Призывают в войска в зависимости от ситуации на фронте. Никаких волн мобилизации нет. Оккупант Россия терпит поражения, несет большие потери, но не отказывается от своих планов по захвату украинского государства. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что мобилизация в Украине идет с 24 февраля 2022 года, когда полномасштабно напала Россия, и продолжается по сегодня. Призывают в ВСУ в зависимости от ситуации на фронте. Волн мобилизации нет.

"Если вы видите заголовки о мобилизации - это обыденная реальность войны, а не новость. Но для спокойного восприятия реалий нужно знать, что никаких волн мобилизации нет. Все идет в плановом порядке. Потребности в мобилизации зависят от развития ситуации на фронте - это очевидные вещи, это не новость", - отметила Маляр, рассуждая о заголовках в новостях.

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Также она добавила, что несмотря на большие потери и военные поражения, страна-оккупант Россия не отказалась от планов захватить Украину. Следует быть готовыми к любым развитиям событий.

"Любые заголовки с предположением развития событий - это не новость, а только предположение. Все предположения имеют право на жизнь, но объективно существует лишь то, что сейчас происходит на фронте и то, что уже произошло. Из всех прогнозов этой войны точен только один - мы в ней победим", - сказала заместитель министра обороны.

Кроме того, она призвала украинцев при чтении заголовков с прогнозами о вероятности ракетных атак, понимать, что на 100% никто не знает, какой будет ситуация. Следует в обязательном порядке соблюдать правила безопасности во время объявленной воздушной тревоги и понимать, что Воздушные силы ВСУ сбивают большинство ракет российских захватчиков.

Мобилизация в Украине

Страна-агрессор Россия 24 февраля прошлого года осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей военной мобилизации в стране. Призывают в ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. Позже за проведение мобилизации проголосовала Верховная Рада.

Верховная Рада Украины 7 февраля поддержала указы президента Зеленского о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Мобилизация продлится до 20 мая 2023 года.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач говорил, что в первую очередь в ВСУ призывают лиц, которые принимали участие в войне России против Украины на Донбассе в рамках АТО/ООС. Подлежат призыву и лица, которые ранее не служили в войсках. Они должны пройти обязательное обучение сроком минимум месяц.

Смотрите видео ТСН - как подготовиться к мобилизации и фронту

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мобилизация в армию Анна Маляр война России и Украины
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