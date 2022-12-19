Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередь

Призывают в ряды ВСУ и лиц, у которых нет опыта прохождения службы в армии, сказал начальник персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач.

В ВСУ призывают больше стрелков и танкистов - Горбач / Коллаж скриншот YouTube, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В Вооруженные силы Украины по мобилизации призывают тех, у кого есть опыт участия в боевых действиях – в антитеррористической операции или операции объединенных сил на Донбассе. Однако призыву подлежат и лица, которые не служили в армии – они проходят обязательное обучение минимум месяц. Для комплектования войск нужны специалисты многих отраслей. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач.

В ходе брифинга он рассказал о том, что призывают, в первую очередь, тех, у кого есть боевой опыт. Кто не служил в армии – проходит военную службу, минимум один месяц или дольше, в зависимости от специальности.

"Призываем в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а еще лучше опыт участия в АТО или ООС. Также призыв идет и граждан, не проходивших военную службу, но эта категория граждан в обязательном порядке направляется на обучение, минимальный срок - 1 месяц, а далее в зависимости от сложности специальности, этот срок может быть гораздо большим", - объяснил Горбач.

По его словам, войскам нужны представители многих специальностей, однако в процентном соотношении призываются представители общевойсковых профессий.

"Конечно, что в процентном соотношении больше мы призываем общевойсковые специальности - стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны такие специальности, как связисты, шифровальщики и т.д. Потребность есть во всех специальностях, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше", - подчеркнул Роман Горбач.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

Но все зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться события на фронте.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей. При этом нужна ротация – бойцы, которые находятся на передовой 8-9 месяцев, должны получить возможность отдохнуть.

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