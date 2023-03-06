План мобилизации еще не завершен: Резников заявил, что Генштабу ВСУ нужны специалисты

Министерство обороны работает над оптимизацией электронного реестра военнообязанных Украины, рассказал руководитель ведомства Алексей Резников.

Генеральный штаб ВСУ знает, какие специалисты нужны армии - Резников / Коллаж УНИАН

План по мобилизации, который был объявлен в начале военного положения после полномасштабного нападения агрессора России на Украину, еще не завершен. Генеральному штабу нужно определенное количество, водителей, стрелков, операторов, артиллеристов и снайперов. Продолжается работа над оптимизацией электронного реестра. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью ЛІГА.net он рассказал о том, что план по мобилизационным мероприятиям, который был объявлен в прошлом году, не завершен.

"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - отметил министр.

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По его словам, Генеральному штабу ВСУ нужны специалисты. Генштаб определяет число специалистов и ставит задачи территориальным центрам комплектования.

"Он (Генштаб, - ред.) четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкоматам: план и категории специалистов", - объяснил Резников.

Также министр добавил, что Минобороны работает над оптимизацией электронного реестра военнообязанных.

"Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", - подчеркнул Алексей Резников.

Мобилизация в Украине

Мероприятия по мобилизации военнообязанных в Украине проводятся с 25 февраля после полномасштабного военного вторжения страны-оккупанта России и указа президента Владимира Зеленского. В ряды ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Позже за мобилизацию и военное положение проголосовала Верховная Рада.

7 февраля Верховная Рада Украины поддержала указы президента Зеленского о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. Мобилизация в Украине будет действовать до 20 мая 2023 года.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных сил Роман Горбач заявлял, что в первую очередь призывают граждан, которые принимали участие в АТО/ООС на Донбассе. Подлежат призыву и лица, не служившие в войсках. Однако они должны пройти обязательное обучение, которое должно длиться минимум месяц.

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Война России против Украины: