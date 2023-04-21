Тело пилота вынесло на берег: в Кирилловке в море упал вертолет с оккупантами

Два российских вертолета кружили вблизи берега. Погода была туманной, и пилот одного из воздушных судов оккупантов, вероятно, не справился с управлением.

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В Кирилловке в море упал вертолет российских оккупантов/ Минобороны РФ, скрин"РИА-Мелитополь"

В пгт Кирилловка возле Мелитополя Запорожской области упал в море вертолет с российскими оккупантами. Тело пилота выбросило на пляж.

Это произошло в четверг, 21 апреля, сообщает в Telegram издание "РИА-Мелитополь" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как рассказали очевидцы, два российских вертолета кружили над морем в районе базы отдыха "Золотой берег". Погода была туманной, и пилот одного из воздушных судов оккупантов, вероятно, не справился с управлением.

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"Одна из "птичек" самоликвидировалась, упав примерно в 500 метрах от берега. Второй вертолет К52 еще некоторое время кружил над тонущим "братиком", затем полетел в сторону Крыма. Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", – говорится в сообщении.

Взрывы в Мелитополе

Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя на Запорожье утром в понедельник, 3 апреля, взорвали автомобиль так называемого "головы" пгт Акимовка Максима Зубарева. Коллаборанта забрали в больницу, он в тяжелом состоянии.

В ночь на 6 апреля в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы. Сообщалось, что "прилеты" были по военной базе врага, расположенной на аэродроме. Мощность взрывов была такой, что у некоторых жителей открывались окна от взрывной волны. После "прилетов" в сторону аэродрома промчались скорые помощи.

Также вечером 6 апреля в Мелитополе прогремели мощные взрывы. Этими взрывами было уничтожено сосредоточение техники и личного состава российских оккупантов. Технику российские захватчики свозили в это место в течение четырех дней, рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров.

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