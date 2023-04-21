Украина может выиграть войну не обязательно военным путем – Писториус

Возвращения своих территорий можно добиться и путем переговоров, но когда и как их начинать Украина должна решать самостоятельно, считает министр обороны ФРН.

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Украина может выиграть войну не обязательно военным путем, считает Писториус/ 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Facebook Boris Pistorius

Украина должна победить страну-агрессора Россию в войне, РФ не должна достичь успеха. При этом такое агрессивное полномасштабное вторжение не должно сойти России с рук.

Однако добиться победы над российскими оккупантами можно не только на поле боя. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на телеканале ZDF.

"Идеально было бы, если бы мы смогли добиться мирового соглашения, или выход россиян привел к тому, что в Украину вернулись бы все свои территории. Это должно быть целью, а как она будет достигнута – другой вопрос", – сказал министр обороны Германии.

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Он отметил, что о том, вести переговоры о возвращении к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года или 1991 года, должно определять само суверенное государство Украина. И также она сама должна определять когда начинать мирные переговоры, при каких условиях и с какой целью.

Писториус подчеркнул, что Германия и другие государства-партнеры при этом будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Он добавил, что важно поддерживать Украину, чтобы она быстро получала то, в чем нуждается.

Война в Украине

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ближе к 9 мая страна-агрессор Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отмечал, что Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России. Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только.

В Германии заявили, что европейские государства не будут отправлять своих солдат в Украину для участия в войне против РФ. Кроме этого, там отрицают возможность передать украинским военным современные западные истребители, объясняя это тем, что украинские пилоты не смогут быстро овладеть ими. Такое заявление озвучила глава комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Однако она призвала продолжать поддерживать Украину и предоставить для нее истребители МиГ.

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