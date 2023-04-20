Украине нужно больше ракет для ПВО: за 6 месяцев было уничтожено 1,5 тыс. воздушных целей РФ

В Воздушных силах ВСУ заявили, что украинская ПВО испытывает недостаток ракет для отражения атак российских оккупантов.

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Украине нужно больше ракет для ПВО/ скрин, Википедия

Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России.

Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина сейчас ожидает от стран-партнеров поставок ЗРК и ракет, ведь расходы ракет достаточно серьезные.

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"Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО (всего Россия выпустила 850 крылатых ракет за тот период – ред.). Это полторы тысячи воздушных целей (противника). За всю же войну – еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожено нашими Силами обороны", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что поскольку было применено такое большое количество ракет для отражения атак российских оккупантов, теперь нужно эти запасы как-то пополнить.

"Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости", – сказал спикер Воздушных сил.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что страны-союзники Киева опасаются срыва будущего контрнаступления ВСУ в условиях, когда у Украины заканчиваются ракеты для систем противовоздушной обороны. В издании отметили: Украина волнуется, что из-за дефицита таких ракет могут начаться широкомасштабные атаки войск страны-агрессора с воздуха.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине уже есть, но ожидаются еще более мощные средства. Он отметил, что на уровне государства делается всё, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

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