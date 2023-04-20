"Путин станет никем, его порвут на части": политолог сказал, когда рухнет режим в РФ

Диктатор РФ потеряет остатки уважения в глазах россиян, его уже не будут воспринимать как "сакральное существо" после одного определяющего события.

https://glavred.info/ukraine/stanet-nikem-ego-porvut-na-chasti-politolog-skazal-kogda-ruhnet-rezhim-putina-10464658.html Ссылка скопирована

Политолог сказал, Когда рухнет режим Путина/ сайт Кремля, скрин

Российскому диктатору Владимиру Путину будет гораздо сложнее удержать власть в стране-агрессоре России после того, как Украина деоккупирует Крым. Для россиян это будет очень очевидным и сокрушительным поражением. Такого Путину могут не простить, и вчерашние последователи "порвут его на части".

Диктатор РФ и сейчас уже слаб, но эта слабость еще не так очевидна. А вот потеря оккупированного Крыма станет для него сокрушительным поражением. Такое мнение высказал российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Главреду.

"Все окончательно поймут, что Акела промахнулся, а когда Акела промахивается, его рвут на части вчерашние последователи. Сейчас ослабление Путина не является очевидным для всех. События на войне развиваются не слишком удачно для России, но пока сокрушительного поражения нет. Это события, которые можно назвать тактическим проигрышем – от крушения крейсера "Москва" до потери Херсона. А вот потеря Крыма станет уже сокрушительным поражением", – отмечает Галлямов.

видео дня

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем Руководителя Администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

Путин после потери Крымского полуострова столкнется со сложностями в удержании власти. По словам российского политолога, диктатор РФ всё еще будет иметь шанс удержать власть в своих руках – такого варианта событий исключать нельзя. Однако у россиян уже не останется ни капли уважения к диктатору.

"Я не могу полностью исключать сценария, при котором Путину в такой ситуации удастся временно удержать власть. Однако произойдет полная десакрализация власти Путина в глазах элит и избирателей. Путин станет никем и потеряет даже остатки уважения. Заменить силу жестокостью ему будет трудно. Это будет выглядеть неубедительно", – сказал Галлямов.

По словам политолога, есть очень большой шанс, что потеря Крыма станет для Путина тотальным фиаско.

Деоккупация Крыма

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к освобождению Крыма и будет делать всё, чтобы вернуть контроль над полуостровом. Во время деоккупации ВСУ будут применять всё возможно незапрещенное международными законами оружие против российских оккупантов.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что освобождение незаконно аннексированного Крыма должно начаться с уничтожения Крымского моста. По его словам, с военной точки зрения, "вопрос с Крымским мостом надо было решать еще вчера".

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина уже может начать военную операцию по освобождению Крыма. Первым шагом может стать изоляция полуострова, которую ВСУ способны обеспечить ударом по Крымскому мосту и уничтожением базы Черноморского флота РФ. Москва вряд ли в ответ применит ядерное оружие, поскольку с таким сценарием не согласны даже российские военные.

Вас также может заинтересовать: