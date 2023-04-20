Жил с опекунами: стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-Белова

Российские оккупанты вывезли подростка в РФ и заявили, якобы его "покинули украинские опекуны".

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Стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-Белова/ сайт Кремля, скрин

Уполномоченная по правам детей страны-агрессора России Мария Львова-Белова незаконно "усыновила" 17-летнего подростка из разрушенного российскими оккупантами Мариуполя. Журналистам удалось установить личность несовершеннолетнего, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Украины на территорию РФ – его зовут Филипп Головня.

Родня мать парня умерла в июне 2017 года, когда ему было 11 лет. После этого он проживал с бывшим мужем матери Сергеем Головней и его женой Ириной Калаталовой, которые были его опекунами. Об этом узнали журналисты проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

После "усыновления" подростка Левовой-Беловой российские пропагандисты утверждали, будто бы ребенка выгнали на улицу сами опекуны. Мол, они кинули его вещи и документы и заявили, что "теперь каждый сам за себя". Однако родственники подростка и его учительница уверены, что это ложь.

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Брат отчима мальчика Виталий Головня, с которым пообщались журналисты, отмечает, что Филипп – подросток с характером, однако в семье всегда были хорошие отношения и никто не мог выгнать его на улицу.

"Сергей не мог его выгнать, поссориться немного могли, конечно. Более того, он имел жену Иру, которая к Филиппу относилась очень хорошо", – рассказал он.

Учительница Филиппа, которая попросила не называть ее имя, подчеркнула, что опекуны добросовестно выполняли свои обязанности. Они всегда приходили в школу по мере необходимости и ходили на родительские собрания, а Филипп всегда появлялся в школе ухоженным, накормленным и хорошо одетым.

Подросток из Мариуполя Филипп Головня, которого "усыновила" Львова-Белова/ скрин

Журналисты также попытались связаться с самими опекунами, однако их телефоны были выключены.

Дом в Мариуполе, где семья проживала до полномасштабного вторжения России в Украину, сейчас полуразрушен.

Дом, в котором жила семья подростка, сейчас полуразрушен оккупантами/ скрин

Журналисты "Схем" узнали, что представители российского МЧС вывезли Филиппа Головню в оккупированный Донецк весной 2022 года. Подросток какое-то время мог находиться в бывшей областной больнице им. Вишневского. Как свидетельствуют полученные расследователями документы, парня могли до 27 мая 2022 года держать в так называемом детском социальном центре в Донецке, а дальше вывезли в Россию.

После так называемого "усыновления" Филипп стал десятым ребенком в семье уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой – до этого у нее было пятеро собственных детей и четверо усыновленных. В сентябре 2022 года украинский подросток получил паспорт гражданина страны-оккупанта РФ.

"Усыновление" украинского подростка омбудсменом РФ

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова в октябре 2022 года призналась, что "усыновила" мальчика, которого оккупанты похитили в Мариуполе Донецкой области. Тогда она сама сообщила об этом в соцсетях, цинично отметив, якобы страна-агрессор Россия пытается "обеспечить будущее" детей Донбасса.

При этом омбудсмен признала, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию под предлогом "лучшего будущего для них".

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

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