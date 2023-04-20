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В боях за родной край погиб выпускник харьковского вуза: он создал проект реукраинизации Донбасса

Анна Ярославская
20 апреля 2023, 08:02 обновлено 20 апреля, 08:09
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Михаил Алексеенко был родом из Славянска. В начале полномасштабного вторжения РФ эвакуировался во Львов и уже там пошел в тероборону.
Михаил Алексеенко
Михаил Алексеенко погиб в бою за родной край / Фото: facebook.com/julia.bidenko.9, УНИАН

В боях с российскими оккупантами погиб военнослужащий ВСУ, активист "Будуємо Україну Разом" Михаил Алексеенко. Он пошел бороться с российскими захватчиками в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

О потере сообщила Юлия Биденко - доцент кафедры политологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, выпускником которого был защитник Украины.

"Ужасная новость, один из моих любимых выпускников Михаил Алексеенко погиб в бою. Он был очень проукраинским, защищал права студентов, развивал неформальное образование и активно сотрудничал с общественными инициативами БУР", – написала она.

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Михаил был родом из Славянска. Он создал амбициозный проект реукраинизации Донбасса, погиб, защищая свой родной край.

"Оттуда он родом, там он и погиб. Когда мы переписывались несколько месяцев назад, в январе, он – как настоящий волонтер и активист, отказывался от помощи", – добавила она.

Михаил Алексеенко
Михаил Алексеенко создал амбициозный проект реукраинизации Донбасса / Фото facebook.com/BuildingUkraineTogether

В БУР ("Будуємо Україну Разом") отметили, что в начале войны Михаил эвакуировался из родного Славянска во Львов, и уже там пошел в тероборону. Впоследствии юноша уехал воевать на восток. Он даже часто шутил, что уехал из дома, чтобы снова туда вернуться.

"Был очень громким, на все имел комментарий. Никогда не молчал, казалось, говорил тысячи слов в секунду. Всегда пытался заполнить тишину, будто помолчать мы можем и не рядом, а если уже сидим в одном помещении, то надо наговориться", – рассказала о погибшем воине Татьяна Симкович.

В БУР подчеркнули, что организация прожила совместно с Михаилом Алексеенко очень много. Активист и защитник Украины останется в воспоминаниях десятков волонтеров разных лагерей.

"И пусть он останется и в наших действиях, потому что своей жизнью он учил нас работать, помогать и жить ради своей страны", – отметили знакомые воина.

Как сообщал Главред, на фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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