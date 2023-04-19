Был на самом переднем крае фронта: под Бахмутом погиб участник одесского Майдана

Александр Станков еще до начала полномасштабной войны с РФ боролся за суверенную Украину.

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Александр Станков защищал Одессу от "русской весны" / Фото: УНИАН, facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

В боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении погиб военнослужащий из Одесской области Александр Станков (позывной "Перун"). Боец получил несовместимое с жизнью ранение. О гибели защитника Украины сообщил в Facebook друг погибшего Александр Винницкий.

В Одессе Александр еще с 2000-х годов боролся с проявлениями так называемого "русского мира". Также Александр был активным участников Революции достоинства, защищал Одессу от "русской весны".

Александр Станков / Фото facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

Александр Станков / Фото facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

Когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение, Станков вступил в ряды ВСУ, потом перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, осознавая, что эта бригада будет на переднем крае фронта.

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"Он был добрым, искренним и справедливым парнем. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей…Неделю тому назад ты написал: "Мы вернемся со щитом или на щите". К сожалению, ты вернулся на щите", – написал друг погибшего.

Как сообщал Главред, на фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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