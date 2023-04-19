Дома его не дождалась невеста: на фронте погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук

На фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.
Воин погиб 8 апреля 2023 года из-за снаряда, который оккупанты сбросили с дрона. Его смерть была мгновенной. Об этом в Facebook сообщила одногруппница Василия Мария Придьма.
"Он был глазами своих побратимов, благодаря его вниманию и смелости сохранены десятки жизней наших защитников. Никогда не отсиживался за чьей-то спиной. Всегда шел первым напролом. Побратимы говорят, что потеряли лучшего бойца", – написала Придьма.
Дома военного не дождалась невеста.
Друзья воина создали петицию о присвоении Василию звания Героя Украины посмертно. Подписать обращение можно по ссылке. Всего необходимо собрать 25 тысяч подписей, чтобы петицию рассмотрел президент Украины.
"Я его помню веселым и искренним, простым парнем", – добавила одногруппница павшего Героя.
Как сообщал Главред, 17 апреля на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.
Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.
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