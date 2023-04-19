Дома его не дождалась невеста: на фронте погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук

Василий Матийчук пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

https://glavred.info/ukraine/doma-ego-ne-dozhdalas-nevesta-na-fronte-pogib-vypusknik-kimu-vasiliy-matiychuk-10464379.html Ссылка скопирована

Василий Матийчук погиб из-за снаряда, который оккупанты сбросили с дрона / Фото: УНИАН, facebook.com/prydmamariia

На фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.

Воин погиб 8 апреля 2023 года из-за снаряда, который оккупанты сбросили с дрона. Его смерть была мгновенной. Об этом в Facebook сообщила одногруппница Василия Мария Придьма.

"Он был глазами своих побратимов, благодаря его вниманию и смелости сохранены десятки жизней наших защитников. Никогда не отсиживался за чьей-то спиной. Всегда шел первым напролом. Побратимы говорят, что потеряли лучшего бойца", – написала Придьма.

видео дня

Дома военного не дождалась невеста.

Друзья воина создали петицию о присвоении Василию звания Героя Украины посмертно. Подписать обращение можно по ссылке. Всего необходимо собрать 25 тысяч подписей, чтобы петицию рассмотрел президент Украины.

"Я его помню веселым и искренним, простым парнем", – добавила одногруппница павшего Героя.

Василий Матийчук / Фото facebook.com/prydmamariia

Как сообщал Главред, 17 апреля на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

Другие новости: