Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

Российские оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну. Он защищал Украину на фронте.

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Олег Барна погиб / Коллаж Главред: фото соцсети

В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

Как сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский, Барна погиб 17 апреля.

"Погиб вчера во время боевых действий", – рассказал Дмитрашкивский.

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Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет.

Барна Олег Степанович - что о нем известно

Барна был народным депутатом Украины 8-го созыва.

Активный участник Евромайдана в Чортковском районе и Киеве. В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета.

С началом российского вторжения в Украину в 2022 году ушел добровольцем в военкомат, а с 25 февраля уже был зачислен на должность командира гранатометного отделения.

Олег Барна также часто попадал в громкие скандалы, как в стенах Верховной Рады, так и на телевидении.

Так, 14 января 2015 года Олег Барна с трибуны Верховной Рады заявил, что "Путин — ....", и предложил это признать на законодательном уровне.

11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка вручил ему букет роз, а затем пытался вынести его с трибуны, взяв между ног.

Олег Барна / УНИАН

За это Барна был исключен из фракции БПП, однако уже через два месяца вернулся в нее.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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