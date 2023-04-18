Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега Барну

В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.
Как сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский, Барна погиб 17 апреля.
"Погиб вчера во время боевых действий", – рассказал Дмитрашкивский.
Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет.
Барна Олег Степанович - что о нем известно
Барна был народным депутатом Украины 8-го созыва.
Активный участник Евромайдана в Чортковском районе и Киеве. В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета.
С началом российского вторжения в Украину в 2022 году ушел добровольцем в военкомат, а с 25 февраля уже был зачислен на должность командира гранатометного отделения.
Олег Барна также часто попадал в громкие скандалы, как в стенах Верховной Рады, так и на телевидении.
Так, 14 января 2015 года Олег Барна с трибуны Верховной Рады заявил, что "Путин — ....", и предложил это признать на законодательном уровне.
11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка вручил ему букет роз, а затем пытался вынести его с трибуны, взяв между ног.
За это Барна был исключен из фракции БПП, однако уже через два месяца вернулся в нее.
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