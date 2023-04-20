Путин осознал плохую ситуацию: у Байдена объяснили "визит" диктатора на оккупированные территории

Страна-агрессор Россия не имеет никаких оснований для того, чтобы претендовать на суверенные территории Украины, подчеркнули в Белом доме.

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Путин понял, что у России дела идут так себе - Белый дом / Коллаж УНИАН, соцсети

Дескать, "визит" директора России Владимира Путина в оккупированные районы Херсонской и Луганской областей продемонстрировал, что у оккупантов дела идут так себе. Цель поездки – сплотить россиян, поскольку армия захватчиков плохо справляется. У Москвы нет никаких оснований претендовать на территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщает Укринформ, в ходе брифинга 19 апреля она сказала о том, что визит Путина показал, что у захватчиков дела идут не очень хорошо.

"Визит Путина выглядит как индикатор того, что они знают: для России все идет не очень хорошо", - отметила спикер.

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По ее словам, Путин уже стал осознавать ситуацию, в которой оказались оккупанты и пытается консолидировать российское население.

Также она добавила, что у России нет никаких оснований претендовать на суверенные территории Украины.

"Поэтому мы также будем продолжать поддерживать Украину и украинское правительство", - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

"Визит" Путина на оккупированные территории Украины

Пропагандисты РФ утром 18 апреля опубликовали заявление и кадры, согласно которым директор Владимир Путин якобы посетил оккупированные районы Херсонской и Луганской областей. Сообщение опубликовали и на сайте Кремля, где указали, что там Путин слушал доклады военных оккупантов о ситуации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк разнес Путина за поездку на захваченные территории Украины. Чиновник сказал, что деградация авторитета Путина поразительна. Если год назад в мире ожидали его заявлений, то теперь он больше не политический субъект.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Путина на самом деле не было в оккупированных Херсонщине и Луганщине. По мнению Данилова, там был двойник.

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