Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

Секретарь СНБО убежден, что Путин не рисковал бы своей жизнью, потому что он "человек испуганный".

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Путин не ездил в Украину, это был его двойник / Коллаж фото УНИАН, скриншот

Российские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы ездил в Херсонскую и Луганскую области. Однако на самом деле это не так - там был его двойник. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он убежден, что Путин не стал бы так рисковать, потому что он "человек испуганный".

"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь", - сказал Данилов.

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Данилов добавил, что даже зарубежные гости вынуждены сидеть на большом расстоянии от диктатора, когда встречаются с ним.

Зато президент Украины Владимир Зеленский не боится ездить в горячие точки.

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", – добавил Данилов.

Визит Путина на оккупированные территории

Утром 18 апреля российские пропагандисты заявили, якобы диктатор РФ Владимир Путин посетил оккупированную часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". Соответствующая информация о визите появилась также на сайте Кремля, где отмечалось, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Но в сети засомневались, что съемки проводились на самом деле на Херсонщине и в самопровозглашенной "ЛНР", а также в том, что человек на видео – это действительно президент страны-агрессора РФ, а не один из его двойников. Свои комментарии пользователи опубликовали в Telegram-каналах.

Позже появилось видео, подтверждающее, что если Путин и посещал оккупированные территории, то делал это еще до Пасхи. На видео российский диктатор, держа в руках икону перед вручением ее оккупантам, четко говорит "Сейчас вот Пасха будет".

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории Украины. Он подчеркнул, что российский диктатор посетил захваченные оккупантами территории, чтобы напоследок насладился преступлениями "своих". Также Подоляк отметил, что деградация авторитетности диктатора РФ Путина за год была поразительной, ведь если год назад в мире еще ждали его заявлений, то теперь он просто прекратил быть политическим субъектом.

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