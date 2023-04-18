"Установлены другие факты издевательств": скандал с избиением срочника набирает обороты

Офицеру, избившему срочника, грозит до 12 лет лишения свободы.

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ГБР открыло дело из-за избиения срочника в Ивано-Франковске / Коллаж фото ГБР

В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за избиения срочника в воинской части 1241 Нацгвардии. И Сети уже разлетелось видео, на котором видно, как срочника бьет старший лейтенант, командир дежурного подразделения по части. К тому же офицер нецензурно выражался в адрес срочника.

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по статье "Превышение военным лицом власти или служебных полномочий". Отмечается, что правоохранители опрашивают свидетелей и пострадавшего.

Сотрудникам ГБР удалось установить другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

видео дня

ГБР открыло дело из-за избиения срочника в Ивано-Франковске / ГБР

Теперь офицеру грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Самоубийство во Львовском университете внутренних дел

19 марта во Львовском университете внутренних дел МВД Украины прогремел выстрел. Там нашли мертвым 18-летнего курсанта. Парень заступил в наряд и был с укороченным автоматом АКС-74У, с которого и выстрелил себе в голову.

В Сети сообщают, что некоторые люди видели возле тела курсанта оставленную заранее записку, в которой подробно были описаны причины самоубийства и некоторые ситуации, связанные с руководством учебного заведения. Однако позже она исчезла.

Государственное бюро расследований ведет дело не только по статье о самоубийстве, но и по статье "Доведение до самоубийства".

Родители Дмитрия вспоминают о том, что сын ранее хотел забрать документы из учебного заведения, но родители уговаривали этого не делать. Перед тем, как он выстрелил себе в голову, Дмитрий написал прощальное сообщение своей маме.

"Мам, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально много сделала...",- написал Дмитрий.

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