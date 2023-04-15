От советского оружия Украина не отказывается: Резников назвал приоритеты перед 'Рамштайн-11'

Приоритетным для Украины является защита неба, боеприпасы и создание "бронированного кулака".

https://glavred.info/ukraine/vid-radyanskoji-zbroji-ukrajina-ne-vidmovlyayetsya-reznikov-nazvav-prioriteti-pered-ramshtayn-11-10463719.html Ссылка скопирована

Резников назвал приоритеты Украины перед Рамштайн-11 / коллаж фото УНИАН, Википедия

21 апреля на военно-воздушной базе в Германии состоится 11 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины формата "Рамштайн". Приоритетом для Украины остается защита неба, создание "бронированного кулака" и обеспечение боеприпасами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина не будет отказываться даже от оружия советских времен. Ведь оно может оказаться на фронте даже раньше современного.

"Нас интересуют как платформы советского образца и, особенно, ракеты и снаряды к ним. Ведь это оружие немедленно оказывается на поле боя. Так и системы западного производства, обеспечивающие качественные преимущества. Привлекаем помощь, договариваемся о производстве, отрабатываем программы обучения наших воинов и тому подобное", - написал Резников.

видео дня

Он также акцентировал внимание на том, что у Украины нет возможности тратить драгоценное время, ведь оперативность может сохранить жизнь украинских защитников и жителей мирных городов.

Ожидания Украины

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что во время заседания "Рамштайн-11" может быть рассмотрен вопрос передачи истребителей F-16.

"Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей все же о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы предпринимали определенные шаги по обучению пилотов, техников, в целях боевого управления. Будет решение, тогда будет отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас идет война на истощение. Запад продолжает поддерживать Украину и наращивает мощности поставок. Ожидается, что скоро в Украину начнут поступать батареи NASAMS от Норвегии и США.

Истребители F-16 для Украины

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах. Именно поэтому западные союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук объяснил важность поставок F-16. Такие самолеты позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая много жизней.

Также ранее издание The Telegraph со ссылкой на украинских пилотов писало, что из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов. Украинские летчики говорят, что сейчас могут лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 они могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты.

Другие новости: