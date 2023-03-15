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Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"

15 марта 2023, 21:20
НАТО и союзники ускорят передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны.
Танк Леопард 2, Остин
Танк Леопард 2 / bundeswehr.de, скриншот YouTube

15 марта, в ходе очередной встречи в формате "Рамштайн", страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга, ВСУ получат танки от Швеции.

"Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО - ред.), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину", - рассказал министр обороны.

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Он уточнил, что Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

При этом Остин добавил, что обязательства обеспечить определенные оборонные нужды Украины взяла на себя Словения.

Когда Украина получит технику

НАТО и союзники ускорят передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине, пока это необходимо.

"НАТО и союзники как можно быстрее предоставить Украине большее количество систем ПВО, большее количество бронетехники и большее количество боеприпасов", - заявил Столтенберг.

Об этом генсек сообщил в ходе встречи в формате "Рамштайн". Обсуждение было сосредоточено на важности сохранения и увеличения поддержки Украины, поскольку страна продолжает сопротивляться жестокой агрессивной войне России.

Что было на заседании Рамштайн-9

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

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