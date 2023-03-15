Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"

НАТО и союзники ускорят передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны.

Танк Леопард 2 / bundeswehr.de, скриншот YouTube

15 марта, в ходе очередной встречи в формате "Рамштайн", страны-союзники Украины договорились о предоставлении ей новой техники.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга, ВСУ получат танки от Швеции.

"Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут новые NASAMS (системы ПВО - ред.), Нидерланды также инициируют новые контракты, чтобы новые вооружения поступали в Украину", - рассказал министр обороны.

видео дня

Он уточнил, что Норвегия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

При этом Остин добавил, что обязательства обеспечить определенные оборонные нужды Украины взяла на себя Словения.

Когда Украина получит технику

НАТО и союзники ускорят передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине, пока это необходимо.

"НАТО и союзники как можно быстрее предоставить Украине большее количество систем ПВО, большее количество бронетехники и большее количество боеприпасов", - заявил Столтенберг.

Об этом генсек сообщил в ходе встречи в формате "Рамштайн". Обсуждение было сосредоточено на важности сохранения и увеличения поддержки Украины, поскольку страна продолжает сопротивляться жестокой агрессивной войне России.

Что было на заседании Рамштайн-9

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

Читайте также: