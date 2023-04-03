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"РФ расставляет изощренные ловушки": из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов – The Telegraph

3 апреля 2023, 07:32
Украинские летчики говорят, что сейчас могут лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 они могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты.
F-16, Вадим Ворошилов
Украинские пилоты заявили, что для борьбы с более мощными российскими самолетами им нужны западные истребители / Фото Википедия

Страна-агрессор Россия расставляет изощренные "ловушки", чтобы устроить засаду для украинских летчиков. Для борьбы с более мощными российскими самолетами украинским пилотам нужны западные истребители. Пока страны Запада медлят с решением о поставках, Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы осваивать самолеты F-16. Об этом пишет издание The Telegraph, которое пообщалось с украинскими летчиками.

Майор ВСУ Вадим Ворошилов (позывной "Karaya") сообщил изданию, что с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов.

"Россияне все время меняют тактику, поэтому война нестабильна. Делают ловушки. Они отправляют один российский самолет, обманув украинского пилота, заставив его думать, что самолет только один. Затем по обе стороны от него появятся еще два-три, которые фактически окружат украинские самолеты", - рассказал Ворошилов.

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Поскольку украинские пилоты продолжают летать на советских самолетах МиГ-29, по словам майора, они могут "не более, чем удерживать поле боя", тогда как уничтожить россиян, которые летают на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.

"Сейчас мы можем лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага", - сказал он.

В феврале руководство Великобритании заявило, что подготовка украинских пилотов на британских самолетах может длиться три года.

Однако, майор Ворошилов и его коллега полковник Владимир Логачев, начальник авиационного управления командования Воздушных сил ВСУ, не соглашаются с такими временными рамками.

"Для обучения нужно менее шести месяцев", – сказал полковник Логачев.

По словам полковника, пока Украина ждет западные самолеты, она теряет самых опытных пилотов.

"Пока мы будем ждать, мы потеряем еще больше пилотов. У нас был список самых опытных пилотов, которые могли бы пройти обучение на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли во время боевых действий", – сказал Логачев.

По словам полковника, "чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух-воздух".

"Радары на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они могут видеть гораздо дальше. Кроме того, российские ракеты значительно мощнее, чем наши советские. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, а это очень опасно для пилотов", – рассказал он.

Полковник пояснил, что Россия имеет возможность атаковать с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как украинские самолеты вынуждены подлетать гораздо ближе к врагу, чтобы стрелять.

"Россияне имеют 40 авиабаз и более 700 самолетов и вертолетов, и они более современные, чем наши самолеты. Мы работаем над получением западных самолетов, поскольку того, что мы имеем сейчас, недостаточно, чтобы быть эффективными на поле боя", – отметил майор Ворошилов.

Как пишет The Telegraph, большинство продвинутых пилотов и инженеров уже проходят интенсивные курсы английского языка, чтобы они могли понимать своих инструкторов, если когда-нибудь придет время пройти обучение на западных самолетах.

"Получение F-16 поможет нам выжить и сохранить жизнь большему количеству людей", - говорят украинские летчики.

На вопрос, означает ли получение западных истребителей конец войны России и Украины, Ворошилов ответил так: "Никто не может этого сказать. Но это поможет".

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Западные истребители для Украины

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. Сенаторы уверены, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается уже второй год.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что передовые истребители Typhoon Украина может получить только после окончания войны с агрессором Россией. Однако если Великобритания в свое время примет политическое решение о поставках боевой авиации Киеву, никаких проволочек не будет.

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29 от Словакии.

Другие новости:

война в Украине военный самолет F-16 война России и Украины
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